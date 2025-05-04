Від РФ можна очікувати провокацій на 9 травня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від росіян можна очікувати провокацій на 9 травня.

Про це глава держави сказав на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, відповідаючи на питання, чи є інформація спецслужб про можливі провокації РФ 9 травня.

Кількість штурмів – найбільша за останні місяці

– На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди – Росія, і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави передусім. Це не перший виклик, і не перші обіцянки Росії про сease-fire. А потім ми розуміємо, що під час Великодня… вони зробили більше 100 штурмів. Тому від них провокації можуть бути, – сказав президент.

За його словами, в ці дні Росія говорила, що вона хоче часткове перемир’я, але кількість штурмів сьогодні – найбільша за останні місяці.

Зараз дивляться

Зеленський з посиланням на головкома Сирського повідомив, що вчора було понад 200 штурмів.

– Тобто віри немає, провокації можуть бути. Але це залежить від руських. І якщо хтось їм ще вірить – ну, нехай спробують на собі, – зазначив президент.

Нагадаємо, учора Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку представникам інших держав під час їхніх запланованих візитів до Москви на парад 9 травня.

За його словами, російська сторона може чинити щодо гостей будь-які дії, і Україна не несе відповідальності за події, які відбуваються на території РФ.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував Зеленського за цю заяву, зазначивши, що своїми словами той начебто погрожує лідерам держав і главам урядів країн, де проживають мільйони людей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.