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Зеленский обсудил с чешскими парламентариями мир, санкции и евроинтеграцию Украины

Зеленський з представниками Палати депутатів Парламенту Чехії
Фото: Офис президента

В понедельник, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и ее заместителями.

Зеленский встретился с председателем Палаты депутатов Чехии

Главной темой разговора была поддержка Украины и вопрос мира. Президент отметил готовность Киева к мирным переговорам, но отметил, что Москва отказывается от предложения о прекращении огня на 30 дней.

— Ситуация на поле боя доказывает: Россия не хочет длительной тишины, которая откроет путь дипломатии, — подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили санкции против России и евроинтеграцию Украины. Президент выразил надежду, что ограничения могут усилены и состоится открытие первых кластеров в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз.

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Он поблагодарил чешский парламент и все политические силы за поддержку с первых дней полномасштабной войны, а также за поддержку украинского пути в НАТО и ЕС.

Зеленский отдельно поблагодарил за гуманитарные проекты, в частности помощь чешских медиков в лечении украинских воинов и поставки оборудования для больниц.

— Эта встреча состоялась со всеми моими коллегами, всеми представителями, заместителями спикера парламента, включая коллег из оппозиции, что также очень важно, чтобы мы продемонстрировали наше единство и осудили российскую агрессию против Украины, — сказала Маркета Пекарова-Адамова.

Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 4 мая прибыл с официальным визитом в Чехию.

В рамках их поездки состоятся встречи с руководством страны и представителями оборонного и образовательного секторов. Основное внимание сосредоточат на развитии сотрудничества в оборонной сфере.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, переговори, Санкції проти Росії, Украина, Чехия
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