Зеленський обговорив з чеськими парламентаріями мир, санкції та євроінтеграцію України

У понеділок, 5 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та її заступниками.

Зеленський зустрівся з головою Палати депутатів Чехії

Головною темою розмови була підтримка України та питання миру. Президент наголосив на готовності Києва до мирних переговорів, але зауважив, що Москва відмовляється від пропозиції про припинення вогню на 30 днів.

– Ситуація на полі бою доводить: Росія не хоче тривалої тиші, яка відкриє шлях дипломатії, – наголосив Зеленський.

Також сторони обговорили санкції проти Росії та євроінтеграцію України. Президент висловив сподівання, що обмеження можуть бути посилені та відбудеться відкриття перших кластерів у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу.

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Він подякував чеському парламенту й усім політичним силам за підтримку з перших днів повномасштабної війни, а також за підтримку українського шляху до НАТО та ЄС.

Зеленський окремо подякував за гуманітарні проєкти, зокрема допомогу чеських медиків у лікуванні українських воїнів і постачання обладнання для лікарень.

– Ця зустріч відбулася з усіма моїми колегами, усіма представниками, заступниками спікера парламенту, включно з колегами з опозиції, що також дуже важливо, щоб ми продемонстрували нашу єдність і засудили російську агресію проти України, – сказала Маркета Пекарова-Адамова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською 4 травня прибув з офіційним візитом до Чехії.

У межах їхньої поїздки відбудуться зустрічі з керівництвом країни та представниками оборонного й освітнього секторів. Основну увагу зосередять на розвитку співпраці в оборонній сфері.

Джерело : Офіс президента

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