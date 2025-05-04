Зеленський прибув до Чехії: деталі візиту та очікувані переговори

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з офіційним візитом до Чехії.

Зеленський прибув до Чехії

Як повідомив глава держави, у межах поїздки заплановано зустрічі з вищим політичним керівництвом країни та представниками ключових галузей оборони й освіти.

– Разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом і прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою, – зазначив Зеленський.

Особливу увагу буде приділено розвитку оборонного співробітництва.

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Президент подякував Чехії за ефективну артилерійську ініціативу та підтвердив намір поглиблювати співпрацю в цьому напрямі.

– Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати, – наголосив він.

Зеленський також повідомив про наміри розвивати військову авіацію, зокрема в межах міжнародної авіаційної коаліції. Йдеться про розширення тренувальних програм для українських пілотів та забезпечення флоту F-16.

– Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України, — зауважив президент.

Під час візиту обговорюватимуть і дипломатичні кроки та спільний тиск на Росію задля довготривалого припинення вогню.

Перша леді Олена Зеленська планує взяти участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine, яка має на меті зміцнення міжнародного медичного партнерства.

Окрім того, за її участі буде оголошено про розширення Коаліції українських студій у чеських університетах.

– У всіх сферах збільшуємо підтримку для України, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, від початку 2025 року Україна в межах ініціативи Чехії отримала 400 тис. великокаліберних боєприпасів.

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