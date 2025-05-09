БпЛА дрононосец: что известно о характеристиках и дальности действия

Украинская военная разведка активно использует два типа морских беспилотных дрононосцев для проведения операций в Черном море.

В анонсе документального фильма Морской бой. Эпоха дронов показали два новых типа БпЛА дрононосцев, которые имеют значительные конструктивные отличия от привычных Magura V5.

Дрононосец БпЛА: характеристики и особенности

Украинская разведка создает флот морских дронов, среди которых будут беспилотные платформы, способные запускать ударные дроны-камикадзе для атак по наземным объектам и высокоманевренным целям на воде.

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В фильме показали два новых морских беспилотника дрононосца. Как уточняет Милитарный, один из них имеет обычный лодочный двигатель с лопастными винтами, и способен нести до четырех FPV-дронов, готовых к запуску.

Второй дрон дрононосец имеет уже другую форму корпуса и оснащен пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.

Вероятно, именно этот морской беспилотный дроносец не раз использовался подразделением Prymary ГУР для доставки средств поражения к крымскому побережью. В апреле он поразил несколько российских боевых катеров и зенитный комплекс Тор-М2 возле оккупированного Крыма.

— Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения различного типа — воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО, — рассказал разведчик группы спецназначения, привлеченный к применению дронов этого типа.

Говоря о характеристиках дрононосца, стоит отметить, что обе платформы оснащены антеннами спутникового интернета Starlink. Благодаря этому у дрононосца радиус боевой работы достаточно расширен — дальность ограничивается лишь запасом хода аппарата.

Управление дрононосцем: что известно

Оператор управляет БпЛА дрононосцем через специальную станцию со штурвалом, подобным авиационному, и рычагом скорости хода.

Изображение с дневных и ночных камер выводится на очки дополненной реальности оператора и дублируется на монитор сзади — вероятно, для других офицеров в командном центре.

Очки дополненной реальности позволяют оператору видеть изображение с нескольких камер одновременно — как одну картину с широким обзором. Также рядом выводится изображение с тепловизора и кормовых камер.

Благодаря этим технологиям, дрононосец БпЛА выполняет не только роль ударной платформы, но и может обеспечивать воздушное прикрытие для крупных морских операций. Это особенно важно для высадок диверсионных групп в тылу врага и проведения рейдовых операций в Черном море.

Фото: скриншот

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