БпЛА дрононосець: що відомо про характеристики та дальність дії

Українська військова розвідка активно використовує два типи морських безпілотних дрононосців для проведення операцій у Чорному морі.

В анонсі документального фільму Морський бій. Епоха дронів показали два нових типи БпЛА дрононосців, які мають значні конструктивні відмінності від звичних Magura V5.

Дрононосець БпЛА: характеристики та особливості

Українська розвідка створює флот морських дронів, серед яких будуть безпілотні платформи, здатні запускати ударні дрони-камікадзе для атак по наземних об’єктах і високоманеврених цілях на воді.

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У фільмі показали два нових морських безпілотника дрононосця. Як уточнює Мілітарний, один із них має звичайний двигун для човна з лопатевими гвинтами, і здатний нести до чотирьох FPV-дронів, готових до запуску.

Другий дрон дрононосець має вже іншу форму корпусу і оснащений пусковою установкою для чотирьох ударних безпілотників літакового типу.

Ймовірно, саме цей морський безпілотний дроносець не раз використовувався підрозділом Prymary ГУР для доставки засобів ураження до кримського узбережжя. У квітні він уразив кілька російських бойових катерів і зенітний комплекс Тор-М2 біля окупованого Криму.

– Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу – повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об’єднані штучним інтелектом зразка НАТО, – розповів розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Говорячи про характеристики дрононосця, варто зазначити, що обидві платформи оснащені антенами супутникового інтернету Starlink. Завдяки цьому у дрононосця радіус бойової роботи досить розширено – дальність обмежується лише запасом ходу апарату.

Управління дрононосцем: що відомо

Оператор керує БпЛА дрононосцем через спеціальну станцію зі штурвалом, подібним до авіаційного, і важелем швидкості ходу.

Зображення з денних і нічних камер виводиться на окуляри доповненої реальності оператора і дублюється на монітор позаду – ймовірно, для інших офіцерів у командному центрі.

Окуляри доповненої реальності дають змогу оператору бачити зображення з кількох камер одночасно – як одну картину з широким оглядом. Також поруч виводиться зображення з тепловізора та кормових камер.

Завдяки цим технологіям, дрононосець БпЛА виконує не тільки роль ударної платформи, а й може забезпечувати повітряне прикриття для великих морських операцій. Це особливо важливо для висадок диверсійних груп у тилу ворога та проведення рейдових операцій у Чорному морі.

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