Уперше в історії України: СБУ викрила Угорщину у шпигунстві на Закарпатті

Служба безпеки вперше в історії викрила діяльність агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні.

СБУ викрила Угорщину на шпигунстві в Закарпатській області

Правоохоронці встановили, що шпигували для Угорщини на шкоду Україні двоє колишніх українських військових.

Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його вже вдалося ідентифікувати Службі безпеки України.

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Завербовані агенти мали збирати інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукати вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчати суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Зокрема, зловмисники мали з’ясувати, як би місцеві поставилися до того, що на територію регіону зайдуть угорські війська.

Першого агента, 40-річного колишнього військового з Берегівського району Закарпатської області, угорці завербували ще у 2021 році й відразу перевели у “режим очікування”.

“Активували” його у вересні 2024 року.

Тоді фігуранту наказали з’ясувати:

настрої військових та цивільних Закарпаття щодо імовірного введення на територію області миротворчого контингенту, зокрема угорських військових;

інформацію про військове спорядження та озброєння, яке можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

інформацію про міграцію угорського населення в регіоні;

дані про дислокацію особового складу та військової техніки на Закарпатті;

дані про комплектацію та чисельність правоохоронних органів тощо.

Зокрема, СБУ задокументувала, як агент розвідував координати дислокації в регіоні особового складу Сил оборони та зенітно-ракетних комплексів С-300.

Фігурант двічі виїжджав до Угорщини, щоб звітувати перед куратором. Перетинав кордон зрадник із довідкою доглядальника за хворим батьком, якому потрібно лікуватися в іноземних установах.

Під час першої зустрічі угорський розвідник передав завербованому агенту готівку, необхідну для виконання поставлених завдань.

Тоді ж фігуранту наказали розширити мережу інформаторів, підшукавши ще щонайменше двох осіб, адже угорські розвідники хотіли отримувати інформацію ще й із фронтових та прифронтових регіонів.

Під час другої зустрічі, що відбулася цьогоріч у березні, агенту передали телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку.

Цього разу зраднику наказали шпигувати за службовими автомобілями, що належать представникам Сил безпеки та оборони в Закарпатській області.

Крім того, фігурант підшукав джерело в Силах оборони, яке б допомогло йому з доповідями угорській спецслужбі про втрати ЗСУ та останні події з лінії фронту.

Друга фігурантка, звільнена цьогоріч із підрозділу вже колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, мала інформувати угорську спецслужбу про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де проходила службу.

Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури та затримала фігурантів за місцями проживання.

Під час обшуків у них вилучили телефони та інші речові докази підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та взяли їх під варту.

За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягти до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.

Джерело : СБУ

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