Эрдоган принял предложение провести переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение о проведении переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая.
Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в администрации президента после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Переговоры в Стамбуле: Эрдоган принял предложение
Во время разговора Эрдоган заявил, что наступил исторический переломный момент на пути к прекращению войны между Украиной и Россией. По его словам, этой возможностью «надо воспользоваться».
— Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и установления длительного мира, — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что важно продолжать сотрудничество с Украиной и Россией для обеспечения прекращения огня и устойчивого мира.
Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий.
Он заявил, что Москва предлагает начать переговоры в Стамбуле 15 мая, а перед этим будет иметь разговор с президентом Турции Эрдоганом, которого он собирается просить устроить переговоры с Украиной.
Реагируя на слова Путина, президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец задумались об окончании войны”.