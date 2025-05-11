Эрдоган принял предложение провести переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение о проведении переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщили в администрации президента после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Переговоры в Стамбуле: Эрдоган принял предложение

Во время разговора Эрдоган заявил, что наступил исторический переломный момент на пути к прекращению войны между Украиной и Россией. По его словам, этой возможностью «надо воспользоваться».

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— Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и установления длительного мира, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что важно продолжать сотрудничество с Украиной и Россией для обеспечения прекращения огня и устойчивого мира.

Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий.

Он заявил, что Москва предлагает начать переговоры в Стамбуле 15 мая, а перед этим будет иметь разговор с президентом Турции Эрдоганом, которого он собирается просить устроить переговоры с Украиной.

Реагируя на слова Путина, президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец задумались об окончании войны”.

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