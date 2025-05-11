Укр Рус
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі

Переговори у Стамбулі між Україною та РФ – Ердоган прийняв пропозицію
Фото: Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію щодо проведення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня.

Про це у неділю, 11 травня, повідомили в адміністрації президента після телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Переговори у Стамбулі: Ердоган прийняв пропозицію

Під час розмови Ердоган заявив, що настав історичний переломний момент на шляху до припинення війни між Україною та Росією. За його словами, цією можливістю “треба скористатися”.

Зараз дивляться

– Туреччина готова зробити все можливе, включно з проведенням переговорів, для забезпечення припинення вогню та встановлення тривалого миру, – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що важливо продовжувати співпрацю з Україною та Росією задля забезпечення припинення вогню та сталого миру.

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов.

Він заявив, що Москва пропонує почати переговори у Стамбулі 15 травня, а перед цим матиме розмову з президентом Туреччини Ердоганом, якого він збирається просити влаштувати переговори з Україною.

Реагуючи на слова Путіна, президент України Володимир Зеленський назвав хорошим знаком те, що “росіяни нарешті замислилися про закінчення війни”.

Читайте також
Трамп про заяви щодо перемир’я: Попереду важливий тиждень
Дональд Трамп прокоментував заяви щодо перемир'я

Війна в Україні, Реджеп Ердоган, Туреччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь