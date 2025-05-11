Ердоган прийняв пропозицію провести переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прийняв пропозицію щодо проведення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня.
Про це у неділю, 11 травня, повідомили в адміністрації президента після телефонної розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Переговори у Стамбулі: Ердоган прийняв пропозицію
Під час розмови Ердоган заявив, що настав історичний переломний момент на шляху до припинення війни між Україною та Росією. За його словами, цією можливістю “треба скористатися”.
– Туреччина готова зробити все можливе, включно з проведенням переговорів, для забезпечення припинення вогню та встановлення тривалого миру, – йдеться у повідомленні.
У заяві зазначається, що важливо продовжувати співпрацю з Україною та Росією задля забезпечення припинення вогню та сталого миру.
Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов.
Він заявив, що Москва пропонує почати переговори у Стамбулі 15 травня, а перед цим матиме розмову з президентом Туреччини Ердоганом, якого він збирається просити влаштувати переговори з Україною.
Реагуючи на слова Путіна, президент України Володимир Зеленський назвав хорошим знаком те, що “росіяни нарешті замислилися про закінчення війни”.