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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский о ночных заявлениях Путина: Это хороший знак

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные заявления главы РФ Владимира Путина.

Зеленский – о заявлениях Путина

Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец-то задумались об окончании войны”.

– Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отмечает: нет смысла продолжать убийства даже на день.

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– Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться, – добавил украинский президент.

Напомним, что во время ночного обращения 11 мая президент РФ Владимир Путин не ответил на предложение лидеров Европы (Коалиции желающих), Украины и США о 30-дневном полном прекращении огня с 12 мая.

Однако глава Кремля предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Російська агресія, Стамбул
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