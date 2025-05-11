Зеленский о ночных заявлениях Путина: Это хороший знак
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные заявления главы РФ Владимира Путина.
Зеленский – о заявлениях Путина
Владимир Зеленский назвал хорошим знаком то, что “россияне наконец-то задумались об окончании войны”.
– Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня, – отметил Владимир Зеленский.
Глава государства отмечает: нет смысла продолжать убийства даже на день.
– Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться, – добавил украинский президент.
Напомним, что во время ночного обращения 11 мая президент РФ Владимир Путин не ответил на предложение лидеров Европы (Коалиции желающих), Украины и США о 30-дневном полном прекращении огня с 12 мая.
Однако глава Кремля предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владимир Зеленский