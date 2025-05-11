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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ на 11 мая превысили 965 тысяч: уничтожено еще 1310 оккупантов

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 11 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 173-е сутки полномасштабной войны превысили 965 тыс.

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Потери РФ на 11 мая 2025 года

  • личного состава – около 965 890 (+1 310);
  • танков – 10 792 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 446 (+6);
  • артиллерийских систем – 27 670 (+33);
  • реактивных систем залпового огня – 1 381 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 159 (+1);
  • самолетов – 372;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 537 (+55);
  • крылатых ракет – 3 197;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 947 (+117);
  • специальной техники – 3 878 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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