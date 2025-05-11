Втрати ворога на 11 травня перевищили 965 тисяч: знищено ще 1310 окупантів

Втрати ворога на 11 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 310 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 173-тю добу повномасштабної війни перевищили 965 тис.

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Втрати РФ на 11 травня 2025 року

особового складу ‒ близько 965 890 (+1 310);

танків ‒ 10 792 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 22 446 (+6);

артилерійських систем – 27 670 (+33);

реактивних систем залпового вогню – 1 381 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 159 (+1);

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 537 (+55);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 947 (+117);

спеціальної техніки ‒ 3 878 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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