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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 11 травня перевищили 965 тисяч: знищено ще 1310 окупантів

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 11 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 310 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 173-тю добу повномасштабної війни перевищили 965 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 11 травня 2025 року

  • особового складу ‒ близько 965 890 (+1 310);
  • танків ‒ 10 792 (+2);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 446 (+6);
  • артилерійських систем – 27 670 (+33);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 381 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 1 159 (+1);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 335;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 537 (+55);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 947 (+117);
  • спеціальної техніки ‒ 3 878 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Коаліція охочих

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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