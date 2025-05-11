Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 11 травня перевищили 965 тисяч: знищено ще 1310 окупантів
Втрати ворога на 11 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 310 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 173-тю добу повномасштабної війни перевищили 965 тис.
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Втрати РФ на 11 травня 2025 року
- особового складу ‒ близько 965 890 (+1 310);
- танків ‒ 10 792 (+2);
- бойових броньованих машин ‒ 22 446 (+6);
- артилерійських систем – 27 670 (+33);
- реактивних систем залпового вогню – 1 381 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 159 (+1);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 537 (+55);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 947 (+117);
- спеціальної техніки ‒ 3 878 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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