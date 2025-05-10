Зеленский объяснил, какие будут санкции в случае отказа РФ от прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление лидеров Коалиции желающих по итогам встречи в Киеве.

Совместное заявление лидеров Коалиции желающих

По словам Владимира Зеленского, заявление содержит согласованный план действий Украины, европейских партнеров и США в случае отказа Путина, кроме условий выдвинутого к России предложения начать полное прекращение огня сроком на 30 дней с понедельника, 12 мая.

— Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот, — говорится в заявлении.

Лидеры Европы заявили о договоренности принять мощный 17 пакет санкций Европейского Союза и скоординировать с ограничениями, введенными Великобританией, Норвегией и США.

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В заявлении указано, что представители стран договорились обсудить вопрос эффективного использования замороженных российских активов на следующем саммите G7 и продолжить работу в этом направлении.

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