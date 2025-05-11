Зеленский: с 12 мая ожидаем полного и безусловного прекращения огня

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня уже с 12 мая. По его словам, перемирие необходимо, чтобы дать дипломатии шанс приблизить мир.

Украине нужно полное и безусловное прекращение войны

Зеленский заявил, что Украина ожидает прекращения огня с завтрашнего дня — предложение уже на столе.

— Полное и безусловное прекращение огня, длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии, может значительно приблизить мир. Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что завершение войны неизбежно — убийства должны прекратиться. Однако он отметил готовность украинских сил реагировать зеркально, чтобы это было справедливо.

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Президент также упомянул о сигналах со стороны международных партнеров, которые готовы усиливать санкции против России, если Кремль откажется от предложенного перемирия.

— Посмотрим. И у нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры — мы готовы к любым форматам, — добавил Зеленский.

Глава государства сообщил, что 15 мая будет находиться в Турции и готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский отметил, что надеется на ответственную позицию Путина и отсутствие новых отговорок.

— Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции, и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, — подчеркнул президент.

Президент поблагодарил мировых лидеров

В обращении Зеленский также поблагодарил лидеров иностранных государств за поддержку Украины и участие в переговорах по безопасности. Президент сообщил, что провел разговоры с президентами Франции и Финляндии.

— Сегодня я общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном — Эммануэль, спасибо за поддержку! Общался с президентом Финляндии Стуббом — Александер, спасибо! — сказал он.

Зеленский также выразил благодарность премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, канцлеру Германии Фридриху Мерцу, премьер-министру Польши Дональду Туску и другим лидерам, которые посетили Киев или присоединились к переговорам онлайн.

Напомним, сегодня Дональд Трамп опубликовал сообщение в сети Truth Social, в котором призвал Украину как можно быстрее согласиться на встречу с Россией, запланированную на 15 мая в Турции. По его словам, это нужно для того, чтобы “обсудить возможное завершение кровавой войны”.

Зеленский подтвердил готовность Украины к длительному прекращению огня, которое должно начаться уже завтра, и подчеркнул, что ожидает Путина на переговорах в Турции.

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