Зеленський про переговори: Особисто чекатиму в четвер на Путіна в Туреччині

Україна чекає, що відзавтра, 12 травня, буде повне та тривале припинення вогню, а також на президента РФ Володимира Путіна у четвер, 15 травня, у Туреччині.

Про це у Telegram написав президент України Володимир Зеленський.

– Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть, – повідомив він.

Переговори України та РФ у Туреччині 15 травня

11 травня у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на зустріч із Росією у Туреччині 15 травня, щоб “обговорити можливе завершення кровопролиття”.

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Нагадаємо, 10 травня лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі заявили, що разом з Україною та США закликають РФ з 12 травня на 30 днів повністю і безумовно припинити вогонь.

Кремлівський дикататор РФ Володимир Путін під час нічного звернення 11 травня не відповів на цей заклик, проте висунув Україні пропозицію відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов у Стамбулі 15 травня.

Уранці 11 травня президент України Володимир Зеленський назвав хорошим знаком те, що “росіяни нарешті замислилисч про закінчення війни”.

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