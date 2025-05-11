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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Україна повинна негайно погодитися на зустріч із РФ у Туреччині – Трамп

Трамп
Фото: Getty Images

Україна повинна погодитися на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині, щоб домовитися про завершення війни.

Про це заявив у мережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

Україна та РФ мають зустрітися у Туреччині

 – Президент Путін з Росії не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а натомість хоче зустрітися в четвер, у Туреччині, щоб домовитися про можливе завершення кровавої бійні. Україна повинна погодитися на це негайно, – йдеться у повідомленні Трампа.

Зараз дивляться

За його словами, сторони “зможуть визначити, чи можлива угода. Якщо ні, то європейські лідери та США знатимуть, на якому етапі все знаходиться, і зможуть діяти відповідно”.

– Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні, яка не могла б бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Поведіть зустріч негайно! – наголосив президент США.

Учора лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі виступили зі спільною заявою, закликавши РФ погодитися на 30-денне повне й безумовне припинення вогню, щоб дати шанс мирним переговорам.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заява містить узгоджений план дій України, європейських партнерів і США у разі відмови Путіна від перемир’я.

Російський диктатор Володимир Путін не відповів на пропозицію про 30-денне припинення вогню, але запропонував Україні відновити прямі переговори без будь-яких попередніх умов.

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Війна в Україні, Владимир Путин, Дональд Трамп, Туреччина
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