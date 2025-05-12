Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Соединенными Штатами Америки по полезным ископаемым.

Об этом говорится в проекте закона о ратификации Соглашения между правительством Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Закон о ратификации соглашения с США по недрам

Как указано в документе, соглашение с США укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России, а также стремлении к суверенной и устойчивой Украине.

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Кроме того, соглашение является новой моделью взаимодействия Украины с ключевым стратегическим партнером, утверждает министр экономики Юлия Свириденко.

В четверг, 8 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения о полезных ископаемых и учреждении инвестиционного фонда для восстановления.

А в ночь на 1 мая стало известно, что Украина и США подписали соглашение о доступе к природным ресурсам.

Источник : Верховная Рада

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