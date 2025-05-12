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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі США щодо копалин

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі США про надра
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин.

Про це йдеться у проєкті закону про ратифікацію Угоди між урядом України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Закон про ратифікацію угоди зі США щодо надр

Як зазначено у документі, угода зі США зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, а також прагненні до суверенної та стійкої України.

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Крім того, угода є новою моделлю взаємодії України з ключовим стратегічним партнером, стверджує міністр економіки Юлія Свириденко.

У четвер, 8 травня, Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин та заснування інвестиційного фонду для відновлення.

А у ніч проти 1 травня стало відомо, що Україна та США підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Верховна Рада, Владимир Зеленский, Украина-США
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