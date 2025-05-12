Зеленский впервые поговорил с Папой Львом XIV и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV и поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Зеленский поговорил с Папой Львом XIV

Зеленский отметил, что это был их первый разговор, но назвал его “очень теплым и действительно предметным”.

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— Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и прочного мира для нашей страны и освобождения пленных, — написал Зеленский.

Президент добавил, что говорил с понтификом о тысячах депортированных Россией украинских детей. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой, к своим семьям.

Также он проинформировал Папу Льва XIV о договоренности Украины и партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, а также подтвердил нашу готовность к дальнейшим переговорам в любом формате, в частности к прямым переговорам.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Поэтому Киев ожидает соответствующих шагов со стороны России.

Кроме того президент пригласил Папу Льва XIV осуществить апостольский визит в Украину. Зеленский убежден, что такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей.

Стороны договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время.

Напомним, 8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

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