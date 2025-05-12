Зеленський уперше поговорив із Папою Левом XIV і запросив його в Україну

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV та подякував за підтримку України та всіх наших людей.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

Зеленський поговорив із Папою Левом XIV

Зеленський відзначив, що це була їхня перша розмова, але назвав її “дуже теплою та справді предметною”.

Зараз дивляться

— Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених, – написав Зеленський.

Президент додав, що говорив із понтифіком про тисячі депортованих Росією українських дітей. За словами Зеленського, Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому, до своїх родин.

Також він поінформував Папу Лева XIV про домовленість України та партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив нашу готовність до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити цю війну й робить усе заради цього. Тому Київ очікує на відповідні кроки з боку Росії.

Крім того президент запросив Папу Лева XIV здійснити апостольський візит в Україну. Зеленський переконаний, що такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей.

Сторони домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.

Нагадаємо, 8 травня конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського. Ним став 69-річний американський кардинал Роберт Френсіс Прево.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.