В РФ готовят почву для отказа Путина от поездки в Стамбул на переговоры — ISW

Российские чиновники создают для кремлевского диктатора Владимира Путина условия, чтобы он он мог отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для проведения двусторонних переговоров о прекращении огня.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кремлевские чиновники официально не ответили на предложение Зеленского, хотя заявления российских чиновников низшего уровня свидетельствуют о том, что Путин, вероятно, не поедет в Стамбул и не встретится с президентом Украины.

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Реакция российских чиновников

Так, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал приглашение президента Зеленского «чистым спектаклем и комедией». Косачев заявил, что встречи на высоком уровне не организовываются в «такой сложной ситуации».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сомневается, что Путин поедет в Стамбул на встречу с президентом Украины. По словам Чепы, Россия не может доверять Украине ни в каких переговорах, поскольку Украина якобы нарушила предыдущие договоренности и в одностороннем порядке ввела российские режимы прекращения огня.

Пропаганда Путина о войне

Как отмечают аналитики ISW, Путин приложил значительные пропагандистские усилия, чтобы подготовить россиян к длительной войне, а не к краткосрочному мирному соглашению. Одним из таких лживых нарративов является то, что Зеленский и украинское правительство якобы нелегитимны. Путин и его чиновники часто используют этот нарратив, чтобы оправдать отказ России от переговоров с Украиной.

В то же время Путину придется скорректировать или полностью отказаться от этого нарратива, чтобы информационно подготовить российскую общественность к прямым переговорам с Зеленским. В своем приглашении на переговоры в Стамбуле Путин обращался к киевским властям, а не к Зеленскому или украинскому правительству.

Стоит заметить, что любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно включать четкое признание Россией легитимности украинского президента, правительства и украинской Конституции.

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши вместе с Украиной и США призвали Россию с 12 мая на 30 дней полностью и безусловно прекратить огонь на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не ответил на этот призыв, но предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Владимира Путина в Турции.

Источник : ISW

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