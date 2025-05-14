От Святой Земли до Украины: Папа Лев XIV предложил посредничество в войнах

Папа Римский Лев XIV предлагает посредничество воюющим сторонам во всем мире.

Об этом Лев XIV заявил в среду, когда принимал в Ватикане представителей 23 христианских Церквей Востока, слова которого приводит Le Monde.

Папа Римский предлагает посредничество воюющим сторонам

— Святой Престол существует для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза, чтобы народы могли вновь открыть для себя надежду и достоинство, на которое они имеют право, достоинство мира, — сказал он в своей речи.

Ссылаясь на многочисленные конфликты в мире, “от Святой Земли до Украины, от Ливана до Сирии, от Ближнего Востока до Тиграя”, в Эфиопии, “и на Кавказе”, американский Папа осудил насилие и призвал к усилиям для достижения мира.

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Он пообещал, что сделает “все, что в моих силах, чтобы распространять мир”.

— Люди хотят мира и, положив руку на сердце, я говорю лидерам народов: давайте встретимся, давайте вести диалог, давайте вести переговоры! Война никогда не бывает неизбежной, оружие можно и нужно заставить замолчать, потому что оно не решает проблем, а только усугубляет их, — добавил Лев XIV.

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине и немедленному прекращению огня в Газе с освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи.

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