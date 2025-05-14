Зеленский может встретиться с Папой Львом XIV в воскресенье: от чего это будет зависеть

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу (интронизацию) новоизбранного Папы Римского Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая. Встреча будет зависеть от развития дипломатических отношений с Россией.

Об этом пишет французское издание Le Parisien.

Встреча Зеленского с новым Папой Римским

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что Владимир Зеленский будет готов провести переговоры с любыми другими мировыми лидерами в кулуарах инаугурации нового понтифика.

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Сам Папа Лев XIV сказал Зеленскому в телефонном разговоре, что готов способствовать таким встречам, и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь достичь справедливого и прочного мира в Украине.

Инаугурация нового Папы Римского состоится во время мессы на площади Святого Петра в воскресенье. Ожидается, что на ней будет присутствовать ряд мировых лидеров.

— Он (Зеленский, — Ред.) планирует приехать, но вы знаете, что до (воскресенья) у нас есть еще несколько очень важных встреч (возможные мирные переговоры в Турции 15 мая, — Ред.). Конечно, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он (Зеленский, — Ред.) будет рад быть в Риме в этот день, — сказал Ермак.

Напомним, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в базилике Святого Петра во время похорон Папы Франциска 26 апреля. Тогда президенты обсудили системы противовоздушной обороны для Украины и санкции против России.

Андрей Ермак отметил, что базилика Святого Петра — прекрасное место для подобных встреч.

Соединенные Штаты еще не сообщили, кто будет представлять администрацию Трампа в воскресенье.

8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Ранее в своем первом воскресном благословении как понтифик Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и длительному миру в Украине и немедленному прекращению огня в Газе с освобождением заложников.

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