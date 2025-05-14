Від Святої Землі до України: Папа Лев XIV запропонував посередництво у війнах

Папа Римський Лев XIV пропонує посередництво воюючим сторонам у всьому світі.

Про це Лев XIV заявив у середу, коли приймав у Ватикані представників 23 християнських Церков Сходу, слова якого наводить Le Monde.

Папа Римський пропонує посередництво сторонам, які воюють

– Святий Престол існує для того, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народи могли знову відкрити для себе надію і гідність, на яку вони мають право, гідність миру, – сказав він у своїй промові.

Посилаючись на численні конфлікти у світі, “від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тиграю”, в Ефіопії, “і на Кавказі”, американський Папа засудив насильство і закликав до зусиль для досягнення миру.

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Він пообіцяв, що зробить усе, що в його силах, щоб поширювати мир.

– Люди хочуть миру і, поклавши руку на серце, я кажу лідерам народів: давайте зустрінемося, давайте вести діалог, давайте вести переговори! Війна ніколи не буває неминучою, зброю можна і потрібно змусити замовкнути, тому що вона не вирішує проблем, а тільки посилює їх, – додав Лев XIV.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і тривалого миру в Україні та негайного припинення вогню в Газі зі звільненням заручників і доставленням гуманітарної допомоги.

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