Зеленский назвал две ключевые темы возможной встречи с Путиным в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным будет говорить с ним о прекращении огня и об обмене всех пленных.

Об этом президент заявил в интервью французскому изданию Libération.

Встреча Зеленского с Путиным

Дипломатическая инициатива в последние дни набирает обороты: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц при поддержке около двадцати стран и при одобрении американского президента Дональда Трампа выдвинули Москве ультиматум с требованием полного прекращения боевых действий. В ответ Кремль предложил провести прямые переговоры в Турции, не уточнив, будет ли в них участвовать Владимир Путин.

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На 15 мая в Стамбуле запланированы переговоры Украины и РФ по окончанию войны. Президент Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным. А вот если российский диктатор не приедет, то это будет означать, что он не ищет политической победы, говорит Зеленский.

По словам президента Украины, сейчас договориться с Путиным сразу обо всем — невозможно. В то же время очень важно найти формат, чтобы положить конец войне. И здесь важным шагом является полное прекращение огня.

— Важно понимать цель моей встречи с Путиным. Мы с ним не можем договориться обо всем в настоящее время, это невозможно, — подчеркнул президент Украины.

Две ключевые темы возможной встречи

Владимир Зеленский настаивает, что встреча в Стамбуле не может быть символической.

— Если я с ним встречусь, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом пленных всех на всех или чем-то подобным… Россияне не будут доверять нам, мы не будем доверять россиянам, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей. И Соединенные Штаты могут быть сильным гарантом механизма контроля.

Владимир Зеленский считает, что присутствие Дональда Трампа на встрече в Стамбуле может поощрить российского президента приехать: Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что неприезд Путина в Стамбул на переговоры 15 мая будет означать, что Москва не готова к переговорам и столкнется с новыми санкциями.

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