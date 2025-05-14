Зеленський назвав дві ключові теми можливої зустрічі з Путіним у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним говоритиме з ним про припинення вогню та про обмін усіх полонених.

Про це президент заявив в інтерв’ю французькому виданню Libération.

Зустріч Зеленського з Путіним

Дипломатична ініціатива останніми днями набирає обертів: президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підтримки близько двадцяти країн і за схвалення американського президента Дональда Трампа висунули Москві ультиматум з вимогою повного припинення бойових дій. У відповідь Кремль запропонував провести прямі переговори в Туреччині, не уточнивши, чи братиме в них участь Володимир Путін.

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На 15 травня у Стамбулі заплановані переговори України та РФ щодо закінчення війни. Президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним. А от якщо російський диктатор не приїде, то це означатиме, що він не шукає політичної перемоги, каже Зеленський.

За словами президента Україні, зараз домовитися з Путіним одразу про все – є неможливим. Водночас дуже важливо знайти формат, щоб покласти край війні. І тут важливим кроком є повне припинення вогню.

– Важливо розуміти мету моєї зустрічі з Путіним. Ми з ним не можемо домовитися про все на цей час, це неможливо, – наголосив президент України.

Дві ключові теми можливої зустрічі

Володимир Зеленський наполягає, що зустріч у Стамбулі не може бути символічною.

– Якщо я з ним зустрінуся, ми повинні вийти з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном полонених всіх на всіх або чимось подібним… Росіяни не будуть довіряти нам, ми не будемо довіряти росіянам, – наголосив президент.

За словами Зеленського, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей. Президент України вважає, що Сполучені Штати можуть бути сильним гарантом механізму контролю.

Володимир Зеленський вважає, що присутність Дональда Трампа на зустрічі в Стамбулі може заохотити російського президента приїхати: Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що неприїзд Путіна до Стамбула на переговори 15 травня означатиме, що Москва не готова до переговорів та зіткнеться з новими санкціями.

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