Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський назвав дві ключові теми можливої зустрічі з Путіним у Стамбулі

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним говоритиме з ним про припинення вогню та про обмін усіх полонених.

Про це президент заявив в інтерв’ю французькому виданню Libération.

Зустріч Зеленського з Путіним

Дипломатична ініціатива останніми днями набирає обертів: президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підтримки близько двадцяти країн і за схвалення американського президента Дональда Трампа висунули Москві ультиматум з вимогою повного припинення бойових дій. У відповідь Кремль запропонував провести прямі переговори в Туреччині, не уточнивши, чи братиме в них участь Володимир Путін.

Зараз дивляться

На 15 травня у Стамбулі заплановані переговори України та РФ щодо закінчення війни. Президент Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним. А от якщо російський диктатор не приїде, то це означатиме, що він не шукає політичної перемоги, каже Зеленський.

За словами президента Україні, зараз домовитися з Путіним одразу про все – є неможливим. Водночас дуже важливо знайти формат, щоб покласти край війні. І тут важливим кроком є повне припинення вогню.

– Важливо розуміти мету моєї зустрічі з Путіним. Ми з ним не можемо домовитися про все на цей час, це неможливо, – наголосив президент України.

Дві ключові теми можливої зустрічі

Володимир Зеленський наполягає, що зустріч у Стамбулі не може бути символічною.

– Якщо я з ним зустрінуся, ми повинні вийти з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном полонених всіх на всіх або чимось подібним… Росіяни не будуть довіряти нам, ми не будемо довіряти росіянам, – наголосив президент.

За словами Зеленського, лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей. Президент України вважає, що Сполучені Штати можуть бути сильним гарантом механізму контролю.

Володимир Зеленський вважає, що присутність Дональда Трампа на зустрічі в Стамбулі може заохотити російського президента приїхати: Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка.

Читайте також
Це війна Путіна, тому і переговори мають бути з ним — Зеленський
Володимир Зеленський

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що неприїзд Путіна до Стамбула на переговори 15 травня означатиме, що Москва не готова до переговорів та зіткнеться з новими санкціями.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Обмін полоненими, переговори, Стамбул
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь