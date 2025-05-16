Напоминание о Стамбуле 2022 года: что будет происходить после переговоров Украины и РФ

Украинская и российская делегация встретились в Стамбуле 16 мая. Как сообщили СМИ, в Стамбуле российская сторона повторно выдвинула условие, чтобы Украина вывела Силы обороны из своих четырех областей, которые Москва даже не полностью контролирует.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, угрожая захватить также Сумскую и Харьковскую области. Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что на встрече от РФ звучали требования, которые для Украины недопустимы.

Несмотря на очередные российские ультиматумы, были и хорошие месседжи. По итогам переговоров, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обсуждалась идея обмена пленными в формате “1000 на 1000”.

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Факты ICTV расспросили политологов Игоря Рейтеровича и Владимира Фесенко о том, как они оценивают состав российской делегации в Турции, отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на встрече и результаты переговоров в Стамбуле.

Почему Россия направила делегацию низкого уровня в Турцию

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что проблема заключалась не в российской делегации низкого представительского уровня.

По его мнению, проблема была в главе Межведомственной комиссии по историческому просвещению Российской Федерации Владимире Мединском и другой части делегации. Это была демонстрация того, что Россия собирается вести переговоры на условиях 2022 года.

— Это был жест, и не более. С другой стороны, дело не в том, низкий ли уровень делегации. Делегация не имела полномочий что-то принципиально обсуждать, подписывать, согласовывать, принимать решения. И главное то, что во главе делегации был Мединский. У него статус достаточно высокий. Он помощник Путина. Статус такой же, как, например, у Юрия Ушакова. Но Мединский — помощник по вопросам культуры. Он — пропагандистский инструмент. Это не о переговорах для того, чтобы договориться. Вот в чем была проблема, — убежден Фесенко.

Политолог обратил внимание на то, что если бы была делегация высокого уровня, например, приехали бы министр иностранных дел Сергей Лавров и уже упомянутый Ушаков, то результат переговоров был бы таким же.

— Более того, Лавров действовал бы более агрессивно, чем Мединский. Не стоит думать, что вся проблема была только в уровне делегации, к сожалению, это не так, — убежден Фесенко.

Он считает, что Россия не собиралась на этих переговорах ни о чем договариваться. Задача российской делегации на переговорах, кто бы ее ни представлял, заключалась в том, чтобы предъявить Украине ультиматумы и показать Трампу, что РФ якобы не против переговоров, подчеркнул он.

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV заявил, что Россия пыталась унизить все другие стороны — Украину, США, Европу и даже косвенно Турцию.

— Это же манера Путина. Он показывает, что этот вопрос для него не является настолько важным, чтобы посылать туда каких-то людей высокого уровня, или приезжает сам. В конце концов, это же не “царское” дело, куда-то ездить, такими вопросами заниматься. Возможно, у них были надежды, что Украина просто развернется и никто ни с кем не будет встречаться. Скорее всего, на это тоже делалась ставка в определенной степени, — предположил Рейтерович.

Он отметил, что российский диктатор Путин очень не любит брать на себя любую ответственность, поэтому он присылает на переговоры ноунеймов в системе власти, которые могут делать что угодно и даже о чем-то договариваться. Потом российская сторона сможет сказать, что эти люди никто, поэтому они не имеют никакого реального влияния на принятие тех или иных решений.

— У Путина был расчет на это. Но здесь ситуация пошла немного не так, как он надеялся, потому что Украина решила пообщаться, я так понимаю, по согласованию с нашими партнерами, — обратил внимание политолог.

Путин решил избежать встречи в Турции — причина

Во-первых, Путин не собирался отвечать Зеленскому. Даже если бы с таким предложением к российскому диктатору вышли бы европейцы, то он им также не ответил бы, считает Владимир Фесенко. Путин мог ответить только президенту США Дональду Трампу, убежден он.

Во-вторых, Путин не стремился ни о чем договариваться, ведь привык сам определять даты, уровень переговоров и другие детали, обратил внимание Фесенко. Поэтому когда Зеленский предлагал Путину переговорный поединок, но по сути с пропагандистской нагрузкой, то прекрасно понимал, что кремлевский диктатор не согласится, предположил политолог.

По его мнению, это предложение, которое было запрограммировано неприемлемым для Путина. Поэтому результат был прогнозируемым, подчеркнул Фесенко. Однако он был нужен, чтобы продемонстрировать Трампу, что Путин не хочет договариваться.

— Кроме того, это было нужно сделать, перебить путинскую инициативу, тактически переиграть Путина. Путин сделал нам неприемлемое предложение, мы ответили неприемлемым предложением для Путина. Но переговоры все равно состоялись. Потому что и украинская, и российская сторона играли для одного зрителя — Трампа, — сказал политолог.

Игорь Рейтерович убежден, что Путин просто не готов к переговорам в Турции, ведь не любит брать на себя ответственность. Российский диктатор всегда на такие встречи посылает каких-то других людей, отметил он.

— Путин не ездит сам, ничего не подписывает и не финализирует. Это как бы не его дело. Вот что-то там объявить о начале войны он может, а ехать и с кем-то говорить — он считает, что это не его уровень. Его уровень — это встретиться с Трампом и поделить Украину, условно говоря. Он продемонстрировал, что пока не хочет реально завершать войну. Он хочет продолжать войну. Ему надо выиграть в определенной степени время, — подчеркнул Рейтерович.

По его мнению, по результатам сегодняшних переговоров Путин, к сожалению, выиграл себе немного времени. Но это произошло из-за сценического манипулирования очень сенситивной для Украины и европейских партнеров темой — обменом пленными, утверждает он.

Почему Стамбул имел лишь символическое значение для РФ

Россия не собиралась ни о чем договариваться в Стамбуле. По мнению Владимира Фесенко, Стамбул как локация для переговоров имел лишь символическое значение. Это напоминание о Стамбуле 2022 года и того, что Россия будет вести переговоры на своих условиях.

Он отметил, что было очевидно еще до Стамбула, что на этих переговорах каждая из сторон заявит свою позицию. В частности, Россия будет выставлять ультиматумы и требовать односторонних уступок от Украины. В этом случае заявлено, чтобы украинские войска вышли из четырех регионов, которые частично оккупированы Россией.

— Это не новая идея. Путин об этом говорил еще год назад. Могли быть и другие требования. Главное, чтобы они были неприемлемыми для Украины. Мы заявляли о необходимости переговоров о прекращении огня. Но Путин как сейчас, так и на ближайшую перспективу не будет обсуждать прекращение огня. Поэтому стороны не могли договориться по принципиальным вопросам, — отметил Фесенко.

Хорошо, что Россия и Украина пришли к согласию относительно обмена пленными. Это сделано для того, чтобы американцы убедились, что обе стороны готовы договариваться хотя бы по отдельным вопросам и вести переговоры, предположил политолог.

Но принципиальные позиции на этот момент были несовместимыми, поэтому отсутствие результата переговоров было запрограммировано, считает Фесенко.

На каких двух ключевых вопросах сосредоточилась Украина

В целом Украина по крайней мере смогла сосредоточиться на двух ключевых вещах, которые нас действительно волнуют — это перемирие и обмен пленными, а также заставить Россию общаться в этом формате, несмотря на сообщения СМИ о том, что происходило за закрытыми дверями, сказал Игорь Рейтерович.

По его словам, есть официальная позиция, что переговоры будут продолжены, но здесь стоит обратить внимание на ключевой момент. Он отметил, что здесь нет даже осторожного оптимизма, потому что отсутствуют какие-либо решения о прекращении войны.

— Собственно война будет продолжаться — это же понятно. Если состоится обмен пленными — это будет большое достижение. Но тоже недостаточное, потому что не все, кто в плену, смогут вернуться домой. Говорить реально о результатах этой встречи мы сможем тогда, когда станет понятно, сколько времени уйдет на то, о чем сказал и Умеров, и Мединский о подготовке каких-то решений по этому перемирию. Я думаю, это будет в ближайшие день или два, — предположил Рейтерович.

По его мнению, Россия будет пытаться максимально манипулировать и выбить себе как можно больше времени. Например, Москва может сказать, что ей надо две недели, чтобы все обдумать, а потом встретиться. И в течение этих двух недель война будет продолжаться.

— Поэтому нам надо сейчас выступить очень активно с инициативой, что мы уже разработали свои предложения по введению перемирия, согласовали с западными партнерами, желательно с США, и ждем россиян через день или два. То есть не тянуть. Иначе россияне просто могут всю историю растянуть минимум на несколько недель, — отметил политолог.

Что будет происходить после переговоров в Стамбуле

Однако это не означает, что дальше будет тупик, ведь переговоры будут продолжены, заявил Владимир Фесенко. По его словам, обе стороны об этом сказали, потому что на этом настаивают американцы.

— Обе стороны по разным причинам вынуждены продолжать переговоры, чтобы сохранять общую позицию с США. И постепенно, если получится и американцы будут настойчивы, принуждать Россию шаг за шагом к соглашению о прекращении огня. Будет этот результат или нет — в определяющей степени зависит от степени давления США на Россию, — обратил внимание он.

Однако Россия будет продолжать диалог, чтобы имитировать переговорный процесс. Для россиян очень важно одновременно продолжать войну против Украины, чтобы сохранять перспективу договоренности между Путиным и Трампом, убежден Фесенко.

Он считает, что россияне не могут прервать переговоры о завершении войны в Украине, потому что это позиция Трампа, но подыгрывают так, чтобы была только имитация.

Главный вопрос заключается в том, когда Трамп поймет, что Россия в очередной раз обманывает его, имитирует переговорный процесс вместо попытки договориться о том, чего действительно хочет президент США, то есть прекращение войны в Украине, резюмировал Владимир Фесенко.

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