Нагадування про Стамбул 2022 року: що відбуватиметься після переговорів України і РФ

Українська та російська делегація зустрілися у Стамбулі 16 травня. Як повідомили ЗМІ, у Стамбулі російська сторона повторно висунула умову, щоб Україна вивела Сили оборони зі своїх чотирьох областей, які Москва навіть не повністю контролює.

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що РФ готова до нескінченної війни проти України, погрожуючи захопити також Сумську і Харківську області. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що на зустрічі від РФ лунали вимоги, які для України є неприпустимими.

Попри чергові російські ультиматуми, були й гарні меседжі. За підсумками переговорів, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що обговорювалася ідея обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”.

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Факти ICTV розпитали політологів Ігоря Рейтеровича та Володимира Фесенка про те, як вони оцінюють склад російської делегації у Туреччині, відсутність кремлівського диктатора Володимира Путіна на зустрічі та результати переговорів у Стамбулі.

Чому Росія надіслала делегацію низького рівня до Туреччини

Глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV заявив, що проблема полягала не в російській делегації низького представницького рівня.

На його думку, проблема була в главі Міжвідомчої комісії з історичного просвітництва Російської Федерації Володимирі Мединському та іншій частині делегації. Це була демонстрація того, що Росія збирається вести переговори на умовах 2022 року.

– Це був жест, і не більше. З іншого боку, річ не у тому, чи низький рівень делегації. Делегація не мала повноважень щось принципово обговорювати, підписувати, узгоджувати, ухвалювати рішення. І головне те, що на чолі делегації був Мединський. У нього статус достатньо високий. Він помічник Путіна. Статус такий же, як, наприклад, в Юрія Ушакова. Але Мединський – помічник з питань культури. Він – пропагандистський інструмент. Це не про переговори для того, щоб домовитись. Ось у чому була проблема, – переконаний Фесенко.

Політолог звернув увагу на те, що якби була делегація високого рівня, наприклад, приїхали б міністр закордонних справ Сергій Лавров і вже згаданий Ушаков, то результат переговорів був би таким самим.

– Щобільше, Лавров діяв би більш агресивно, ніж Мединський. Не варто думати, що вся проблема була лише у рівні делегації, на жаль, це не так, – переконаний Фесенко.

Він вважає, що Росія не збиралася на цих переговорах ні про що домовлятися. Завдання російської делегації на переговорах, хто б її не представляв, полягало в тому, щоб пред’явити Україні ультиматуми та показати Трампу, що РФ нібито не проти переговорів, наголосив він.

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV заявив, що Росія намагалася принизити всі інші сторони – Україну, США, Європу і навіть опосередковано Туреччину.

– Це ж манера Путіна. Він показує, що це питання для нього не є настільки важливим, щоб надсилати туди якихось людей високого рівня, або приїжджає сам. Врешті, це ж не “царська” справа, кудись їздити, такими питаннями займатися. Можливо, у них були сподівання, що Україна просто розвернеться і ніхто ні з ким не зустрічатиметься. Скоріш за все, на це теж робилася ставка в певну міру, – припустив Рейтерович.

Він наголосив, що російський диктатор Путін дуже не любить брати на себе будь-яку відповідальність, тому він присилає на переговори ноунеймів у системі влади, які можуть робити що завгодно та навіть про щось домовлятися. Потім російська сторона зможе сказати, що ці люди ніхто, тому вони не мають ніякого реального впливу на ухвалення тих чи інших рішень.

– У Путіна був розрахунок на це. Але тут ситуація пішла трохи не так, як він сподівався, тому що Україна вирішила поспілкуватися, я так розумію, за погодженням з нашими партнерами, – звернув увагу політолог.

Путін вирішив уникнути зустрічі у Туреччині – причина

По-перше, Путін не збирався відповідати Зеленському. Навіть якби з такою пропозицією до російського диктатора вийшли б європейці, то він їм також не відповів би, вважає Володимир Фесенко. Путін міг відповісти лише президенту США Дональду Трампу, переконаний він.

По-друге, Путін не прагнув ні про що домовлятися, адже звик сам визначати дати, рівень переговорів та інші деталі, звернув увагу Фесенко. Тому коли Зеленський пропонував Путіну переговорний двобій, але по суті з пропагандистським навантаженням, то чудово розумів, що кремлівський диктатор не погодиться, припустив політолог.

На його думку, це пропозиція, яка була програмована неприйнятною для Путіна. Тому результат був прогнозований, наголосив Фесенко. Проте він був потрібний, щоб продемонструвати Трампу, що Путін не хоче домовлятися.

– Крім того, це було потрібно зробити, перебити путінську ініціативу, тактично переграти Путіна. Путін зробив нам неприйнятну пропозицію, ми відповіли неприйнятною пропозицією для Путіна. Але переговори все одно відбулися. Тому що і українська, і російська сторона грали для одного глядача – Трампа, – сказав політолог.

Ігор Рейтерович переконаний, що Путін просто не готовий до переговорів у Туреччині, адже не любить брати на себе відповідальність. Російський диктатор завжди на такі зустрічі посилає якихось інших людей, зазначив він.

– Путін не їздить сам, нічого не підписує і не фіналізує. Це якби не його справа. От щось там оголосити про початок війни він може, а їхати та з кимось говорити – він вважає, що це не його рівень. Його рівень – це зустрітися з Трампом і поділити Україну, умовно кажучи. Він продемонстрував, що поки не хоче реально завершувати війну. Він хоче продовжувати війну. Йому треба виграти певною мірою час, – наголосив Рейтерович.

На його думку, за результатами сьогоднішніх перемовин Путін, на жаль, виграв собі трохи часу. Але це відбулося через сценічне маніпулювання дуже сенситивною для України і європейських партнерів темою – обміном полоненими, стверджує він.

Чому Стамбул мав лише символічне значення для РФ

Росія не збиралася ні про що домовлятися в Стамбулі. На думку Володимира Фесенка, Стамбул як локація для переговорів мав лише символічне значення. Це нагадування про Стамбул 2022 року і того, що Росія вестиме переговори на своїх умовах.

Він зазначив, що було очевидно ще до Стамбулу, що на цих переговорах кожна зі сторін заявить свою позицію. Зокрема, Росія виставлятиме ультиматуми та вимагатиме односторонніх поступок від України. У цьому випадку заявлено, щоб українські війська вийшли з чотирьох регіонів, які частково окуповані Росією.

– Це не нова ідея. Путін про це казав ще рік тому. Могли бути й інші вимоги. Головне, щоб вони були неприйнятними для України. Ми заявляли про необхідність переговорів про припинення вогню. Але Путін як зараз, так і на найближчу перспективу не обговорюватиме припинення вогню. Тому сторони не могли домовитися з принципових питань, – зазначив Фесенко.

Добре, що Росія та Україна дійшли до згоди про обмін полоненими. Це зроблено для того, щоб американці переконалися, що обидві сторони готові домовлятися хоча б з окремих питань і вести переговори, припустив політолог.

Але принципові позиції на цю мить були несумісними, тому відсутність результату переговорів була запрограмована, вважає Фесенко.

На яких двох ключових питаннях зосередилась Україна

Загалом Україна принаймні змогла зосередитися на двох ключових речах, які нас дійсно хвилюють – це перемир’я та обмін полоненими, а також змусити Росію спілкуватися в цьому форматі, попри повідомлення ЗМІ про те, що відбувалося за закритими дверима, сказав Ігор Рейтерович.

За його словами, є офіційна позиція, що перемовини будуть продовжені, але тут варто звернути увагу на ключовий момент. Він зазначив, що тут немає навіть обережного оптимізму, тому що відсутні будь-які рішення щодо припинення війни.

– Власне війна триватиме – це ж зрозуміло. Якщо відбудеться обмін полоненими – це буде великий здобуток. Але теж недостатній, тому що не всі, хто в полоні, зможуть повернутися додому. Говорити реально про результати цієї зустрічі ми зможемо тоді, коли стане зрозуміло, скільки часу піде на те, про що сказав і Умєров, і Мединський про підготовку якихось рішень щодо цього перемир’я. Я думаю, це буде в найближчі день чи два, – припустив Рейтерович.

На його думку, Росія намагатиметься максимально маніпулювати та вибити собі якомога більше часу. Наприклад, Москва може сказати, що їй треба два тижні, щоб все обдумати, а потім зустрітися. І протягом цих двох тижнів війна продовжуватиметься.

– Тому нам треба зараз виступити дуже активно з ініціативою, що ми вже розробили свої пропозиції щодо запровадження перемир’я, узгодили з західними партнерами, бажано зі США, і чекаємо росіян через день чи два. Тобто не тягнути. Інакше росіяни просто можуть всю історію розтягнути щонайменше на кілька тижнів, – наголосив політолог.

Що відбуватиметься після переговорів у Стамбулі

Проте це не означає, що далі буде глухий кут, адже переговори будуть продовжені, заявив Володимир Фесенко. За його словами, обидві сторони про це сказали, тому що на цьому наполягають американці.

– Обидві сторони з різних причин змушені продовжувати переговори, щоб зберігати спільну позицію зі США. І поступово, якщо вийде та американці будуть наполегливі, примушувати Росію крок за кроком до угоди про припинення вогню. Буде цей результат чи ні – визначальною мірою залежить від ступеня тиску США на Росію, – звернув увагу він.

Однак Росія продовжуватиме діалог, щоб імітувати переговорний процес. Для росіян дуже важливо одночасно продовжувати війну проти України, щоб зберігати перспективу домовленості між Путіним і Трампом, переконаний Фесенко.

Він вважає, що росіяни не можуть перервати переговори про завершення війни в Україні, тому що це позиція Трампа, але підіграють так, щоб була лише імітація.

Головне питання полягає у тому, коли Трамп зрозуміє, що Росія в черговий раз дурить його, імітує переговорний процес замість спроби домовитися про те, чого дійсно прагне президент США, тобто припинення війни в Україні, резюмував Володимир Фесенко.

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