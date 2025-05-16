Более позитивные, чем ожидалось: в Турции прокомментировали переговоры Украина-РФ

Переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, прошли более позитивно, чем турецкая сторона предполагала.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

Турецкий чиновник рассказал о переговорах в Стамбуле

По словам источника, переговоры оказались “более позитивными, чем ожидалось”, и на них “стороны не высказывали обвинений в сторону друг друга”.

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Чиновник отметил, что одним из требований РФ был вывод Украиной войск с территорий, которые она контролирует.

— В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленных, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона выходила, чтобы получить одобрение на это, — отметил источник CNN.

По словам источника, делегация России “казалась менее склонной к консультациям, чем украинская”. Однако факт того, что обе стороны собрались за столом переговоров, указывает на их готовность найти решение конфликта.

— Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации, — добавил чиновник.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что основной темой стала ситуация с прекращением огня, а также обсуждались гуманитарные вопросы и возможная встреча на уровне президентов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию России на переговорах в Стамбуле неприемлемой.

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