Более позитивные, чем ожидалось: в Турции прокомментировали переговоры Украина-РФ
Переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, прошли более позитивно, чем турецкая сторона предполагала.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.
Турецкий чиновник рассказал о переговорах в Стамбуле
По словам источника, переговоры оказались “более позитивными, чем ожидалось”, и на них “стороны не высказывали обвинений в сторону друг друга”.
Чиновник отметил, что одним из требований РФ был вывод Украиной войск с территорий, которые она контролирует.
— В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленных, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона выходила, чтобы получить одобрение на это, — отметил источник CNN.
По словам источника, делегация России “казалась менее склонной к консультациям, чем украинская”. Однако факт того, что обе стороны собрались за столом переговоров, указывает на их готовность найти решение конфликта.
— Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но сам факт, что они приехали в Стамбул, можно расценить как их необходимость найти выход из ситуации, — добавил чиновник.
Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что основной темой стала ситуация с прекращением огня, а также обсуждались гуманитарные вопросы и возможная встреча на уровне президентов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию России на переговорах в Стамбуле неприемлемой.