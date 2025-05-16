Росія атакувала Україну 112 дронами: скільки БпЛА приземлено

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 112 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, як і напередодні, почалася опівночі.

З російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська окупанти запустили 112 дронів.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 73 безпілотників.

Приземлили їх на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

36 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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