Новини ночі 16 травня: пожежа після атаки в Києві та “бавовна” у Криму

Уранці 16 травня до загрози застосування ворогом ударних безпілотників додалася балістична.

Під час дронової атаки лунали вибухи в Києві та області, а також поблизу Черкас.

Гучно з ночі було й у тимчасово окупованому Криму.

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Більше про головні події ночі та ранку 16 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Києві

Вибухи в Київській області

Вибухи поблизу Черкас

Вибухи у Криму

Втрата зв’язку з F-16

Вибухи в Києві

Ранкові вибухи в Києві прогриміли орієнтовно о 06:35 16 травня під час повітряної тривоги, яка тривала загалом десять хвилин.

Згодом у міській військовій адміністрації повідомили про займання в нежитловій зоні Святошинського району.

Є дані також про падіння уламків на дорогу.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Вибухи в Київській області

Вибухи в Київській області лунали вночі 16 травня.

О 03:53 в обласній військовій адміністрації підтверджували, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією ворожих дронів.

Більше подробиць в ОВА поки не надавали.

Вибухи поблизу Черкас

Орієнтовно о 06:55 16 травня було чути вибухи поблизу Черкас.

Моніторингові канали тоді саме повідомляли про безпілотник у Золотоніському районі, що поряд з обласним центром.

Вибухи у Криму

Орієнтовно з третьої ночі 16 травня на вибухи у Криму почали скаржитися місцеві.

Гучно було у Севастополі, Ялті, Алушті, Алупці, Гурзуфі.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв о пів на шосту ранку звітував про “знищення” шести дронів у повітрі над морем на значній відстані від берега.

Втрата зв’язку з F-16

Близько 03:30 16 травня через нештатну ситуацію на борту F-16 було втрачено зв’язок із літаком.

Пілот у цей час знищував четверту ціль авіаційною гарматою.

Льотчику вдалося відвести літак якомога далі від населеного пункту та успішно катапультуватися.

Пілота швидко знайшли та евакуювали.

Наразі він перебуває в безпечному місці, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Комісія вивчає всі обставини події.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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