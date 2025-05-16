Новини ночі 16 травня: пожежа після атаки в Києві та “бавовна” у Криму
Уранці 16 травня до загрози застосування ворогом ударних безпілотників додалася балістична.
Під час дронової атаки лунали вибухи в Києві та області, а також поблизу Черкас.
Гучно з ночі було й у тимчасово окупованому Криму.
Більше про головні події ночі та ранку 16 травня читайте в добірці Фактів ICTV.
- Вибухи в Києві
- Вибухи в Київській області
- Вибухи поблизу Черкас
- Вибухи у Криму
- Втрата зв’язку з F-16
Вибухи в Києві
Ранкові вибухи в Києві прогриміли орієнтовно о 06:35 16 травня під час повітряної тривоги, яка тривала загалом десять хвилин.
Згодом у міській військовій адміністрації повідомили про займання в нежитловій зоні Святошинського району.
Є дані також про падіння уламків на дорогу.
Інформація про постраждалих поки не надходила.
Вибухи в Київській області
Вибухи в Київській області лунали вночі 16 травня.
О 03:53 в обласній військовій адміністрації підтверджували, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією ворожих дронів.
Більше подробиць в ОВА поки не надавали.
Вибухи поблизу Черкас
Орієнтовно о 06:55 16 травня було чути вибухи поблизу Черкас.
Моніторингові канали тоді саме повідомляли про безпілотник у Золотоніському районі, що поряд з обласним центром.
Вибухи у Криму
Орієнтовно з третьої ночі 16 травня на вибухи у Криму почали скаржитися місцеві.
Гучно було у Севастополі, Ялті, Алушті, Алупці, Гурзуфі.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв о пів на шосту ранку звітував про “знищення” шести дронів у повітрі над морем на значній відстані від берега.
Втрата зв’язку з F-16
Близько 03:30 16 травня через нештатну ситуацію на борту F-16 було втрачено зв’язок із літаком.
Пілот у цей час знищував четверту ціль авіаційною гарматою.
Льотчику вдалося відвести літак якомога далі від населеного пункту та успішно катапультуватися.
Пілота швидко знайшли та евакуювали.
Наразі він перебуває в безпечному місці, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Комісія вивчає всі обставини події.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 178-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.