В Минцифры анонсировали быстрое расширение покрытия мобильной связи

Правительство поддержало предложение Минцифры о более быстром построении сетей мобильной связи. На время военного положения будет действовать упрощенный порядок установления базовых станций.

— Это поможет операторам мобильной связи расширять покрытия по всей Украине, особенно вдоль дорог, в селах и восстанавливать связь на деоккупированных территориях, — говорится в сообщении.

Фактор времени

Отмечается, что раньше, чтобы получить согласование на строительство или размещение базовой станции на государственном или коммунальном имуществе — земельном участке или объекте, оператор тратил до двух лет.

Теперь же разрешение на размещение базовой станции можно получить через 15-25 дней. Процедуры, необходимые для заключения договора аренды имущества или земельного участка, в частности, разработка проекта землеустройства, его утверждение или подготовка к аукциону, будут осуществляться параллельно.

Сейчас смотрят

Интересы государства

Однако эти изменения не оставляют без внимания защиту интересов государства и местных общин. Операторы должны заключить договоры аренды или сервитута в течение действия военного положения и через 24 месяца. Если это не произойдет, базовые станции подлежат демонтажу.

В Минцифры отметили, что постановление разработано во исполнение закона Украины Об электронных коммуникациях, обязывающего правительство определить порядок размещения сетей во время военного положения.

Такой подход очень важен, поскольку обеспечение связи в условиях войны становится жизненно необходимым для безопасности и стабильности населения, добавили в ведомстве.

Источник : Министерство цифровой трансформации

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.