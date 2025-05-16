В Минцифры анонсировали быстрое расширение покрытия мобильной связи
Правительство поддержало предложение Минцифры о более быстром построении сетей мобильной связи. На время военного положения будет действовать упрощенный порядок установления базовых станций.
— Это поможет операторам мобильной связи расширять покрытия по всей Украине, особенно вдоль дорог, в селах и восстанавливать связь на деоккупированных территориях, — говорится в сообщении.
Фактор времени
Отмечается, что раньше, чтобы получить согласование на строительство или размещение базовой станции на государственном или коммунальном имуществе — земельном участке или объекте, оператор тратил до двух лет.
Теперь же разрешение на размещение базовой станции можно получить через 15-25 дней. Процедуры, необходимые для заключения договора аренды имущества или земельного участка, в частности, разработка проекта землеустройства, его утверждение или подготовка к аукциону, будут осуществляться параллельно.
Интересы государства
Однако эти изменения не оставляют без внимания защиту интересов государства и местных общин. Операторы должны заключить договоры аренды или сервитута в течение действия военного положения и через 24 месяца. Если это не произойдет, базовые станции подлежат демонтажу.
В Минцифры отметили, что постановление разработано во исполнение закона Украины Об электронных коммуникациях, обязывающего правительство определить порядок размещения сетей во время военного положения.
Такой подход очень важен, поскольку обеспечение связи в условиях войны становится жизненно необходимым для безопасности и стабильности населения, добавили в ведомстве.