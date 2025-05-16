У Мінцифри анонсували швидке розширення покриття мобільного зв’язку

Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо швидшої побудови мереж мобільного зв’язку. На час воєнного стану діятиме спрощений порядок встановлення базових станцій.

– Це допоможе операторам мобільного зв’язку розширювати покриття по всій Україні, особливо вздовж доріг, у селах та відновлювати зв’язок на деокупованих територіях, – ідеться в повідомленні.

Фактор часу

Зазначається, що раніше, щоб отримати погодження на будівництво або розміщення базової станції на державному чи комунальному майні – земельній ділянці або об’єкті, оператор витрачав до двох років.

Тепер же дозвіл на розміщення базової станції можна отримати за 15-25 днів. Процедури, необхідні для укладення договору оренди майна або земельної ділянки, зокрема розробка проєкту землеустрою, його затвердження або підготовка до аукціону, здійснюватимуться паралельно.

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Інтереси держави

Проте ці зміни не залишають поза увагою захист інтересів держави та місцевих громад. Оператори мають укласти договори оренди або сервітуту протягом дії воєнного стану та через 24 місяці. Якщо цього не станеться, базові станції підлягають демонтажу.

У Мінцифри зазначили, що постанова розроблена на виконання закону України Про електронні комунікації, який зобов’язує уряд визначити порядок розміщення мереж під час воєнного стану.

Такий підхід дуже важливий, оскільки забезпечення зв’язку в умовах війни стає життєво необхідним для безпеки та стабільності населення, додали у відомстві.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

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