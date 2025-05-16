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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию после завершения своего визита в Турцию.

Зеленский прибыл в Албанию

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По словам спикера, Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

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Тем временем в Стамбуле уже завершилась встреча главы ОП Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Китом Келлогом.

Напомним, 16 мая, в Стамбуле состоится серия переговоров в разных форматах.

Начало переговоров, вероятно, запланировано на 10 утра по местному времени.

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Албания, Владимир Зеленский
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