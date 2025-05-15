Делегації України, США та Росії зустрінуться у Стамбулі завтра – ЗМІ

У Стамбулі завтра зберуться міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, делегації США, України та РФ, очолювані Марко Рубіо, Рустемом Умєровим і Володимиром Мединським відповідно.

Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на джерела.

Делегації України, РФ та США завтра будуть у Стамбулі

– Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, делегація США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим і делегація РФ на чолі з Володимиром Мединським завтра будуть у Стамбулі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 травня призначив делегацію для “участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

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Главою делегації є міністр оборони Рустем Умєров. Серед учасників – перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад.

Сьогодні відбулася зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Анкарі. Головною темою переговорів стали кроки до досягнення миру та гарантування безпеки.

За словами Зеленського, Україна і Туреччина продовжать тісну координацію, щоб зробити переговорний процес максимально результативним.

Глава держави розкритикував російську сторону за підхід до переговорів за призначення у склад делегації представників доволі слабкого рівня.

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