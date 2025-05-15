Делегації України, США та Росії зустрінуться у Стамбулі завтра – ЗМІ
У Стамбулі завтра зберуться міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, делегації США, України та РФ, очолювані Марко Рубіо, Рустемом Умєровим і Володимиром Мединським відповідно.
Про це повідомляє агентство Анадолу з посиланням на джерела.
Делегації України, РФ та США завтра будуть у Стамбулі
– Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, делегація США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим і делегація РФ на чолі з Володимиром Мединським завтра будуть у Стамбулі, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 травня призначив делегацію для “участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.
Главою делегації є міністр оборони Рустем Умєров. Серед учасників – перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад.
Сьогодні відбулася зустріч президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Анкарі. Головною темою переговорів стали кроки до досягнення миру та гарантування безпеки.
За словами Зеленського, Україна і Туреччина продовжать тісну координацію, щоб зробити переговорний процес максимально результативним.
Глава держави розкритикував російську сторону за підхід до переговорів за призначення у склад делегації представників доволі слабкого рівня.