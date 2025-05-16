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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський прибув до Албанії для участі в саміті Європейського політичного співтовариства

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії після завершення свого візиту до Туреччини.

Зеленський прибув до Албанії

Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За словами речника, Зеленський візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства.

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Тим часом у Стамбулі вже завершилася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпредставником США Кітом Келлогом.

Нагадаємо, 16 травня, в Стамбулі відбудеться серія переговорів у різних форматах.

Початок переговорів, ймовірно, запланований на 10 ранку за місцевим часом.

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