У Криму дрони вдарили по ворожих складах боєприпасів: є загиблі військові РФ

Ударні дрони Служби безпеки України (СБУ) влучили по складах боєприпасів 126 бригади берегової оборони РФ біля Перевального в окупованому Криму.

Про це повідомляє джерело в СБУ.

Удар дронів по складах боєприпасів в Криму

Дрони СБУ 16 травня атакували склади 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ у селі Перевальне. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

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– На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь – Алушта, яка пролягає повз село Перевальне, – наголосило джерело у Службі.

Є інформація про загиблих російських військових, які на момент удару перебували на складі.



Джерело із СБУ наголошує, що Служба продовжує ефективно уражати законні військові цілі на території окупованого Криму. Робота над послабленням військових спроможностей російського ворога триватиме й надалі.

Напередодні повідомлялося про потужні вибухи на російських складах в Криму. Місцеві жителі про вибухи почали інформувати близько третьої ночі. Відлуння вибухів було чути в Севастополі, Ялті, Алушті, Алупці, Гурзуфі.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи – це робота російських військових. За його словами, російська ППО нібито знищила шість дронів у повітрі над морем.

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