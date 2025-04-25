Взрывы в Крыму: есть данные о попадании в дом заместителя главы Чечни Саидова
Взрывы в Крыму 25 апреля не утихают с начала суток.
Среди прочего, представители партизанского движения АТЕШ заявляют о прилете в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова в Саках.
Взрывы в Крыму 25 апреля начали раздаваться около трех ночи.
Местные писали о пролете беспилотников в районе Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая.
Утром в Минобороны РФ заявили, что перехватили или уничтожили 59 дронов над временно оккупированным Крымом и еще 11 – над акваторией Черного моря.
Однако после “отчета” российского оборонного ведомства дроны продолжили лететь в Крым.
Так, утром 25 апреля БпЛА видели в районе Симферополя и над Белогорским районом.
Вражеская противовоздушная оборона работала в Красноперекопском и Нижнегорском районах.
Впоследствии в Минобороны РФ добавили, что утром 25 апреля якобы приземлили еще шесть дронов над Крымом.
Больше подробностей о сегодняшних взрывах в Крыму вскоре предоставили представители партизанского движения АТЕШ.
По их данным, 25 апреля во время прилета в Саках произошло попадание в здание заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова.
– Очевидно, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям. Поэтому сегодняшний случай в Саках является еще одним примером некомпетентной работы российской ПВО.
Это хорошее напоминание для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма, – подытожили в АТЕШ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.
Источник: Крымский ветер, Минобороны РФ, АТЕШ