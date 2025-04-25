Взрывы в Крыму 25 апреля не утихают с начала суток.

Среди прочего, представители партизанского движения АТЕШ заявляют о прилете в дом заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова в Саках.

Взрывы в Крыму 25 апреля начали раздаваться около трех ночи.

Местные писали о пролете беспилотников в районе Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая.

Утром в Минобороны РФ заявили, что перехватили или уничтожили 59 дронов над временно оккупированным Крымом и еще 11 – над акваторией Черного моря.

Однако после “отчета” российского оборонного ведомства дроны продолжили лететь в Крым.

Так, утром 25 апреля БпЛА видели в районе Симферополя и над Белогорским районом.

Вражеская противовоздушная оборона работала в Красноперекопском и Нижнегорском районах.

Впоследствии в Минобороны РФ добавили, что утром 25 апреля якобы приземлили еще шесть дронов над Крымом.

Больше подробностей о сегодняшних взрывах в Крыму вскоре предоставили представители партизанского движения АТЕШ.

По их данным, 25 апреля во время прилета в Саках произошло попадание в здание заместителя главы Чеченской Республики Мурада Саидова.

– Очевидно, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям. Поэтому сегодняшний случай в Саках является еще одним примером некомпетентной работы российской ПВО. Это хорошее напоминание для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма, – подытожили в АТЕШ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.

Источник: Крымский ветер, Минобороны РФ, АТЕШ

