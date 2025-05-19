Фінляндія надаватиме снаряди Україні за кошти доходів від активів РФ – Міноборони

Однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів стала Фінляндія. На це передбачено 90 млн євро.

Про відповідну угоду з Єврокомісією інформує Міністерство оборони Фінляндії.

Передбачається, що Фінляндія відправлятиме Україні боєприпаси великого калібру. Снаряди закуповуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть доходами від заморожених активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру.

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Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що одночасно така схема забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.

– Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат, – зауважив він.

Нагадаємо, що 12 травня повідомлялось, що ЄС виділить Україні €900 млн із доходів від активів РФ на зброю і боєприпаси.

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