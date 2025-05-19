Говорим о военнопленных, обсуждаются даты: Зеленский об обмене 1000 на 1000

Формат обмена 1000 на 1000 человек касается военнопленных. Россия должна возвращать гражданских и детей без всяких условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 мая.

Зеленский об обмене 1000 на 1000

По мнению Зеленского, обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий.

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Он отметил, что Украина не поддерживает подход по обмену детей на военных.

— Если честно, мы не поддерживаем такой подход. Дети должны возвращаться, да? Это несправедливо и противоречит закону, даже законам войны. Именно по таким принципам работает группа под руководством Умерова вместе с представителями Службы безопасности и разведки, — сказал Зеленский.

По его словам, со стороны Украины также были сигналы относительно политзаключенных и журналистов.

Президент рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров связался с главой российской делегации на переговорах в Турции Владимиром Мединским по обмену в формате 1000 на 1000 человек.

Сейчас они работают над деталями. Обе стороны, особенно Украина, заинтересованы в проведении обмена, пояснил президент.

Глава государства высказал предположение, что в ближайшие дни или недели уже будут соответствующие результаты, ведь обсуждаются детали и даты.

Недавно министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская сторона согласовала пошаговый план реализации обмена в формате 1000 на 1000 человек.

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