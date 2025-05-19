Говоримо про військовополонених, обговорюються дати: Зеленський про обмін 1000 на 1000

Формат обміну 1000 на 1000 осіб стосується військовополонених. Росія має повертати цивільних і дітей без жодних умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 травня.

Зеленський про обмін 1000 на 1000

На думку Зеленського, обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов.

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Він зазначив, що Україна не підтримує підхід щодо обміну дітей на військових.

– Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? Це несправедливо і суперечить закону, навіть законам війни. Саме за такими принципами працює група під керівництвом Умєрова разом із представниками Служби безпеки та розвідки, – сказав Зеленський.

За його словами, з боку України також були сигнали щодо політв’язнів і журналістів.

Президент розповів, що міністр оборони України Рустем Умєров зв’язався з главою російської делегації на перемовинах у Туреччині Володимиром Мединським щодо обміну в форматі 1000 на 1000 осіб.

Зараз вони працюють над деталями. Обидві сторони, особливо Україна, зацікавлені у проведенні обміну, пояснив президент.

Глава держави висловив припущення, що найближчими днями чи тижнями вже будуть відповідні результати, адже обговорюються деталі та дати.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська сторона узгодила покроковий план реалізації обміну в форматі 1000 на 1000 осіб.

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