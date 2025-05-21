Испанские СМИ собрали свидетельства очевидцев об убийстве Портнова

21 мая в испанском городе Позуэло-де-Аларкон был застрелен бывший украинский политик Портнов Андрей. Это произошло у ворот Американской школы, когда мужчина отводил туда своих 10- и 12-летнюю дочерей. Звуки выстрелов слышали ученики, учителя и жители этого элитного района Мадрида.

Об этом сообщает издание El Mundo, которое взяло комментарии у работников школы, родителей и очевидцев, находившихся поблизости в момент, когда застрелили Портнова.

Убийство Портнова: что говорят очевидцы

Портнова застрелили возле дерева рядом с его автомобилем Mercedes. Советник Януковича был одет в белую футболку, шорты и кроссовки.

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Свидетели сообщили о пяти выстрелах, которые были слышны не только в школе, но и в соседних домах. Это вызвало панику.

По словам сотрудницы школы, из-за убийства в школе возник переполох, “мы в шоке и пытаемся организовать реагирование”. Она отметила, что в момент убийства Портнова уроки уже начались, поэтому ученики и учителя были в классах и никто из них ничего не видел.

— Мы ничего не знаем, больше информации может предоставить полиция, — подытожила женщина.

По данным Ассоциации частных школ, Портнова убили возле одной из самых дорогих школ в Испании — обучение здесь стоит от €8 925 в детском саду до €19 865 в средней и старшей школе.

— Мы в ужасе, никогда не думали, что такое может произойти здесь, — воскликнула одна из матерей, которая пришла отвести детей в школу.

Из-за убийства Портнова Андрея район был перекрыт и охранялся работниками Национальной полиции и муниципальной полиции Позуэло. Они установили внешний периметр вокруг места происшествия, чтобы криминалисты смогли установить ширмы возле автомобиля, возле которого застрелили украинца.

После того как новость о стрельбе распространилась, часть родителей приехала в школу, чтобы убедиться, что с их детьми все хорошо. Некоторые решили забрать детей домой пораньше.

Тело Портнова оставалось лежать на земле всего в 50 метрах от школы. Примерно в 13:00 следователи завершили работу по сбору улик на месте происшествия, а около 14:00, почти через пять часов после убийства, тело забрало похоронное бюро Эналты.

В это время над районом летали дроны и вертолет, чтобы найти тех, кто застрелил Портнова.

Работник мастерской, расположенной примерно в 150 метрах от места трагедии, рассказал, что около 9 утра, когда они с коллегами открывали мастерскую и готовились к работе, услышали звуки, которые сначала показалось, “ударами молотка от соседа сверху”.

— Я узнал об этом (убийстве — Ред.), когда увидел полицию на лошадях, проезжавшую мимо. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов, — сказал рабочий.

18-летний Марио, который живет рядом, рассказал, что около 9:20 вышел на улицу и увидел людей, которые бежали к месту, где Портнова застрелили.

Увидев скорые и вертолеты, он сначала подумал, что произошел сердечный приступ у человека. Только когда его автобус изменил маршрут, юноша понял, что случилось что-то серьезное.

Напомним, в Портнова Андрея Владимировича выстрелили пять раз — четыре раза в грудь и один в голову. По информации источников в полиции, нападавший ждал его на мотоцикле, и когда Портнов подошел, сделал выстрелы, после чего скрылся.

Источник: El Mundo

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