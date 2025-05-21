Іспанські ЗМІ зібрали свідчення очевидців про вбивство Портнова

21 травня в іспанському місті Позуело-де-Аларкон був застрелений колишній український політик Портнов Андрій. Це сталося біля воріт Американської школи, коли чоловік відводив туди своїх 10- і 12-річну дочок. Звуки пострілів чули учні, вчителі та жителі цього елітного району Мадрида.

Про це повідомляє видання El Mundo, яке взяло коментарі у працівників школи, батьків та очевидців, які перебували поблизу в момент, коли застрелили Портнова.

Вбивство Портнова: що говорять очевидці

Портнова застрелили біля дерева поруч із його автомобілем Mercedes. Радник Януковича був одягнений у білу футболку, шорти і кросівки.

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Свідки повідомили про п’ять пострілів, які було чутно не тільки в школі, а й у сусідніх будинках. Це викликало паніку.

За словами співробітниці школи, через убивство в школі виник переполох, “ми в шоці і намагаємося організувати реагування”. Вона зазначила, що в момент вбивства Портнова уроки вже розпочалися, тож учні та вчителі були в класах і ніхто з них нічого не бачив.

– Ми нічого не знаємо, більше інформації може надати поліція, – підсумувала жінка.

За даними Асоціації приватних шкіл, Портнова вбили біля однієї з найдорожчих шкіл в Іспанії – навчання тут коштує від €8 925 у дитячому садочку до €19 865 у середній і старшій школі.

– Ми в жаху, ніколи не думали, що таке може статися тут, – вигукнула одна з матерів, яка прийшла відвести дітей до школи.

Через убивство Портнова Андрія район був перекритий і охоронявся працівниками Національної поліції та муніципальної поліції Позуело. Вони встановили зовнішній периметр навколо місця події, щоб криміналісти змогли встановити ширми біля автомобіля, біля якого застрелили українця.

Після того як новина про стрілянину поширилася, частина батьків приїхала до школи, щоб переконатися, що з їхніми дітьми все добре. Дехто вирішив забрати дітей додому раніше.

Тіло Портнова залишалося лежати на землі всього за 50 метрів від школи. Приблизно о 13:00 слідчі завершили роботу зі збору доказів на місці події, а близько 14:00, майже через п’ять годин після вбивства, тіло забрало похоронне бюро Еналти.

У цей час над районом літали дрони і вертоліт, щоб знайти тих, хто застрелив Портнова.

Працівник майстерні, розташованої приблизно за 150 метрів від місця трагедії, розповів, що близько 9-ї ранку, коли вони з колегами відчиняли майстерню та готувалися до роботи, почули звуки, що спершу видалися “ударами молотка від сусіда зверху”.

– Я дізнався про це (вбивство – Ред.), коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив вертольоти і багато поліцейських фургонів, тому зрозумів, що сталося щось велике. Усе, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків, – сказав робітник.

18-річний Маріо, який живе поруч, розповів, що близько 9:20 вийшов на вулицю і побачив людей, які бігли до місця, де Портнова застрелили.

Побачивши швидкі та вертольоти, він спочатку подумав, що стався серцевий напад у людини. Тільки коли його автобус змінив маршрут, юнак зрозумів, що сталося щось серйозне.

Нагадаємо, у Портнова Андрія Володимировича вистрілили п’ять разів – чотири рази в груди й один у голову. За інформацією джерел у поліції, нападник чекав його на мотоциклі, і коли Портнов підійшов, зробив постріли, після чого втік.

Джерело: El Mundo

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