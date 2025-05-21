Это защита Сумщины и Харьковщины: Зеленский о продолжении операций в Курской и Белгородской областях

Российские штурмовые действия в Украине продолжаются. Силы обороны Украины продолжают всю необходимую боевую активность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 21 мая 2025 года.

Зеленский о ситуации на фронте

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал длительный доклад министра обороны Украины Рустема Умерова и военных командующих о ситуации на фронте и наших оборонных отношениях с партнерами.

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— Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно — Покровское направление, — заявил президент Украины.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают активные действия в Курской и Белгородской областях, ведь речь идет о действенной защите Сумщины и Харьковщины.

С начала Курской операции в августе 2024 года российская армия понесла серьезные потери — более 63 тысяч убитыми и ранеными, отметил глава государства.

Украинским силам удалось существенно пополнить обменный фонд. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага — тем больше это защищает украинские общины, утверждает Зеленский.

— К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня. Они пока не готовы войну завершать. Наша работа с партнерами ради давления на Россию — это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого — санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину, — сказал президент.

Зеленский об обмене пленными

Президент Украины рассказал о еще одной принципиальной вещи — сейчас идет подготовка к обмену военнопленными.

— Фактически ежедневно — доклады. Мы должны освободить всех наших людей. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся, — подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Украины доложил ему детали работы с партнерами ради новых поставок оружия. По словам Зеленского, продолжается активная работа для привлечения инвестиций в производство именно в Украине.

Он уверяет, что производство будет только расти, ведь это наша долгосрочная гарантия безопасности.

Кроме этого, Зеленский провел несколько международных разговоров сегодня. В частности, с президентом Европейского совета Антониу Коштой, которого он проинформировал о переговорах с США и соответствующих договоренностях с другими европейцами.

— Детально готовим переговорный процесс по вступлению Украины. С нашей стороны все готово именно для открытия первых кластеров, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, он говорил об этом с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он отметил, что продолжается польское председательство в Европейском Союзе. По мнению президента, важно, чтобы оно было результативным.

Также Зеленский говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, о возможных форматах встреч и совместной работы. Президент утверждает, что вместе они укрепляют дипломатию.

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