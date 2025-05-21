ОВА спростувала фейки про вихід РФ на адмінкордони Дніпропетровщини

Інформація про нібито вихід російських окупантів на адміністративні кордони Дніпропетровської області не відповідає дійсності.

Про це заявив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Фейки РФ про вихід на адмінкордони Дніпропетровщини

– У мережі поширюється інформація, що, мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Це фейк. Вона не відповідає дійсності, – стверджує глава ОВА.

За його словами, ворог поширює дезінформацію, щоб залякати жителів Дніпропетровської області, посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію.

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Лисак закликав українців не вестись на провокації російської пропаганди та довіряти тільки офіційним джерелам.

Начальник Дніпропетровської ОВА просить всіх вірити у Сили оборони України та підтримувати наших військовослужбовців.

Нещодавно російські пропагандисти поширили фейкові новини про нібито завершення бойових дій на території Курської області, але ситуація не відповідає дійсності, підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Там зазначили, що дотепер триває операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини.

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