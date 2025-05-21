Проверяем каждую фамилию: Зеленский об обмене пленными 1000 на 1000

Украина готовится к масштабному обмену военнопленными в формате 1000 на 1000 человек. Сейчас идет проверка каждой фамилии украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 21 мая.

Зеленский об обмене пленными

По словам главы государства, он почти ежедневно заслушивает доклады о подготовке украинской стороны к проведению масштабного обмена пленными с Россией.

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Как заявил Зеленский, безусловно Украина должна освободить всех наших людей.

— Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся, — утверждает президент.

Недавно состоялись переговоры между делегациями из Украины и России в Стамбуле. Тогда стороны достигли договоренности об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000 человек.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская сторона согласовала пошаговый план реализации масштабного обмена.

По его словам, этот важный обмен военнопленными между Украиной и Россией требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов.

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