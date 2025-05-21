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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Перевіряємо кожне прізвище: Зеленський про обмін полоненими 1000 на 1000

Обмін полоненими
Фото: Офіс Омбудсмана України

Україна готується до масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 осіб. Зараз триває перевірка кожного прізвища українців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 21 травня.

Зеленський про обмін полоненими

За словами глави держави, він майже щоденно заслуховує доповіді про підготовку української сторони до проведення масштабного обміну полоненими з Росією.

Зараз дивляться

Як заявив Зеленський, безумовно Україна має звільнити всіх наших людей.

– Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося, – стверджує президент.

Нещодавно відбулися переговори між делегаціями з України та Росії у Стамбулі. Тоді сторони досягнули домовленості про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000 осіб.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Українська сторона узгодила покроковий план реалізації масштабного обміну.

За його словами, цей важливий обмін військовополоненими між Україною та Росією вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Обмін полоненими, Україна-Росія
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