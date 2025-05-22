Швейцарія готова прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання – ОП

Швейцарія підтвердила, що готова прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Швейцарія готова прийняти мирні переговори

За словами керівника ОП, у продовження зустрічі і домовленостей президентів України та Швейцарії він провів розмову з радником із питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

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— Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир, – написав він.

Єрман зазначив, що Швейцарія підтвердила свою готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Він додав, що Офіс президента працює далі у цьому напрямку.

Нагадаємо, у суботу, 17 травня, Зеленський зустрівся у Римі із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Сторони обговори необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування тощо.

Зеленський розповів Келлер-Зуттер про переговори в Стамбулі, важливість єдності та координації всіх партнерів, щоб досягти повного й безумовного припинення вогню в Україні.

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