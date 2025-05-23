Студентов-медиков будет ждать обязательная военная подготовка — законопроект

Комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной Рады поддержал инициированный Министерством здравоохранения законопроект №13276 об обязательной военной подготовке для студентов-медиков.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в пятницу.

Обязательная военная подготовка для студентов-медиков

Так, законопроект №13276 предусматривает восстановление обязательной военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

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Комитет Рады в своем заключении отметил, что в Украине с 2006 года ввели военную подготовку для студентов высших медицинских учебных заведений по программе офицеров запаса медицинской службы на добровольных началах. Это в итоге привело к ликвидации военных учебных подразделений в большинстве медицинских вузов.

На сегодняшний день только 5% студентов-медиков проходят такую военную подготовку, и исключительно добровольно. Из-за этого есть значительный дефицит офицеров запаса медицинской службы.

— Это привело к тому, что Украина ощутила острый дефицит кадров по военно-медицинским и военно-фармацевтическим специальностям для нужд ВСУ и других военных формирований. Это обусловливает необходимость увеличения контингента соискателей высшего образования, которые будут проходить такое обучение, и расширение сети кафедр военной подготовки в учреждениях высшего образования, — отмечали в комитете Рады.

Поэтому парламентский комитет принял решение рекомендовать комитету по вопросам нацбезопасности и обороны поддержать законопроект №13276 и рекомендовать Верховной Раде принять его за основу в первом чтении.

Заключительные положения законопроекта предусматривают, что закон вступит в силу 1 января 2026 года.

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