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Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

В Минобороны рассказали, кто из медработников потеряет бронирование

зняття бронювання з медиків
Фото: Pexels

Как разъяснили в Министерстве обороны, снятие бронирования от мобилизации касается только определенной категории медиков. В частности, тех, кто имеет дефицитную специальность и прошел подготовку по военно-учетным специальностям.

С кого может быть снята бронь

По данным Минобороны, запрос о разбронировании медиков не является массовым и касается только ограниченного количества специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и критически необходимых для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины, в частности Сухопутных войск.

В этой связи бронирование могут потерять:

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  • санитарные инструкторы (медицинские сестры и братья);
  • фельдшеры;
  • военнообязанные лица офицерского состава с подготовкой по специальности “лечебное дело (семейный врач)” и некоторых других специальностей, которых планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

Системная нехватка кадров

В Минобороны отметили, что причиной такого запроса есть системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях.

Кроме этого, после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

В ведомстве добавили, что решение о разбронировании будет касаться только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения.

— Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать контракт сроком на один год и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении, — говорится в сообщении.

Напомним, что военнослужащие, проходящие военную службу по такому контракту, увольняются с нее в связи с истечением срока контракта, если не выразили желания продлить его.

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Источник: Минобороны
військові, Міноборони України, Медики
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